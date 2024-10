Dopo l’Assemblea a Montecitorio il 7 novembre scorso e la marcia dei sindaci sardi a Cagliari lo scorso venerdì, con una lettera, il Presidente ANCI Sardegna Pier Sandro Scano, chiede al Presidente Renzi, in occasione della sua visita del 16 e 17 novembre, un incontro, con una delegazione di primi cittadini, per presentare alcune richieste in merito alla grave situazione dei bilanci dei Comuni sardi.

“La sua visita in Sardegna, assume anche per l’ANCI e per i Comuni della Sardegna una particolare importanza – si legge nella lettera -. Le recenti iniziative, che ci hanno visti impegnati hanno riproposto le difficoltà complessive dei Comuni e la necessità di una ulteriore azione del Governo in loro favore, soprattutto dei più` piccoli, costretti alla pesante riduzione degli investimenti dai vincoli stingenti del nuovo sistema di contabilità e di bilancio”.

“Tale situazione – spiega Pier Sandro Scano - sta creando nella nostra Isola gravi difficoltà, in considerazione anche della pesante situazione sociale ed economica.

Cogliendo l’opportunità della sua presenza a Cagliari, Le chiediamo la possibilità di un incontro con una delegazione di sindaci per sottoporle le problematiche più acute dei Comuni Sardi”.