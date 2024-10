I sindacati questa mattina sfilano per le vie della città di Cagliari e portano in piazza i temi dell'emergenza che riguardano il mondo del lavoro, le riforme e l'equità fiscale. Migliaia di persone, fin dalle prime ore del mattino, si sono ritrovate davanti al Consiglio Regionale di via Roma da dove è partito il lungo corteo, guidato da Cgil, Cisl e Uil, che si concluderà in Viale Trento davanti alla sede della Presidenza della giunta regionale. Prima della partenza dei manifestanti si è registrato un lancio di uova sul palazzo del Consiglio Regionale.