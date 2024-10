Venerdì 19 giugno, alle 12, in Piazza San Pietro Papa Francesco riceverà in udienza privata la delegazione degli Special Olympics che rappresenterà l'Italia ai Giochi Mondiali di Los Angeles in programma dal 25 luglio al 2 agosto.

Della delegazione in procinto di partire per l'America con la benedizione del Papa, faranno parte anche gli atleti sardi Carlotta Sanna (Cagliari, ginnastica artistica), Manuela Usai (Lanusei, ginnastica ritmica), Claudia Boi (Muravera, nuoto), i gemelli Andrea e Fabio Fà (Cagliari, calcio a 7 unificato), Marco Dessì (Oristano, calcio a 7 unificato). Quest'ultima disciplina prevede che persone con e senza disabilità giochino insieme. All'interno dello staff ci sono Stefania Rosas e Roberto Lindiri e tra i tecnici Andrea Siddi (Calcio a 7 unificato ).

L'Italia sarà rappresentata in totale da 143 persone (101 atleti, 32 tecnici, 3 delegati, 7 addetti staff). Un motivo di grande orgoglio per gli Special Olympics che nel corso dei 50 anni di vita non avevano mai ricevuto un tale prestigioso riconoscimento.

Sarà una grande iniezione di fiducia ed energia per la delegazione tricolore che andrà a rappresentare quattro milioni di atleti e in generale l'intero movimento che nel mondo è impegnato nell'inclusione delle persone con disabilità intellettiva, nel superamento di tutti i pregiudizi e nell'accettazione piena di tutte le diversità.