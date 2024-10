Anche il Comune di Bolotana ha celebrato la “Settimana Nazionale della Protezione Civile". Venerdì scorso, l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Annalisa Motzo, ha proposto una giornata informativa dal titolo “Protezione Civile: informare e tutelare” alla quale hanno partecipato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo B.R.Motzo di Bolotana.

Due ore di incontro al quale hanno partecipato, oltre alla prima cittadina, anche la Vicesindaca Rosamaria Fadda, gli Assessori alla Protezione Civile Stefano Nieddu e ai Servizi Sociali Anna Rita Ortu, l’Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Viglianza Ambientale di Nuoro, la locale Stazione Forestale e l’Associazione di Protezione Civile di Bolotana.

“È stato bello vedere l’interesse dimostrato dai ragazzi nei confronti dei temi presentati e la loro voglia di partecipare, raccontando anche proprie personali esperienze – fanno sapere dal Comune -. Nonostante la difficoltà di rendere semplici passaggi e spiegazioni di argomenti che per natura risultano essere complessi, l’obiettivo che ci si prefigge di raggiungere con incontri di questo tipo è quello di riuscire a rendere consapevoli le persone, ed i più piccoli in particolare, delle proprie azioni, degli eventuali rischi e dell’epilogo delle situazioni più critiche affinchè ognuno possa essere soggetto attivo, in grado di inserirsi nei meccanismi del sistema Protezione Civile per auto tutelarsi e tutelare il prossimo”.