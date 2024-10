"Se non ti piace quello che vedi cambia il tuo modo di guardare". È questa la dicitura riportata nella locandina del film "Wonder", tratto dall'omonimo romanzo, del 2012 di Raquel Jaramillo, pubblicato sotto lo pseudonimo di R. J. Palacio e uscito in Italia nel 2013.

Il tema dominante è quello del bullismo. Il protagonista, August Pullman, è un bambino di dieci anni con una malformazione cranio facciale che gli impedisce una vita normale. Subisce circa 27 interventi chirurgici, e un po’ per questo e un po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in vita sua. Ma quando deve entrare in prima media i genitori decidono che per lui è arrivato il momento di andare a scuola insieme agli altri, e gli fanno visitare la Beecher Prep School. Il preside, il signor Tushman, decide di fargli mostrare la scuola da tre studenti di nome Julian, Jack e Charlotte. Durante la pausa pranzo tutti i tavoli sono affollati, mentre al tavolo dove si siede Auggie non si siede nessuno. Ma ad un certo punto Jack decide di avvicinarsi a lui, e i due stringono un legame di amicizia. Julian, uno dei compagni di August, lo prende di mira con continue battute sul suo aspetto, insieme ad altri due compagni, Henry e Miles. Intanto arriva Halloween e tutti vanno a scuola travestiti. Siccome August va a scuola con un costume diverso da quello che aveva pianificato di mettere, sente gli spregevoli commenti dei compagni, compresi quelli di Jack, che parlando con Julian sostiene di stare solo fingendo di essere amico di August, su richiesta del loro insegnante. I due perciò litigano. Inizialmente a Jack non importa, ma poi si accorge che non aveva fatto amicizia con August solo per "colpa" del preside, ma anche perché August gli era veramente simpatico, quindi si scusa e ritornano amici. Verso la fine dell'anno le classi vanno in gita, alla quale Julian non partecipa perché (come spiegato nel sequel apposito di Julian) sospeso a causa del bullismo nei confronti di August. Durante la gita, August e Jack vengono attaccati da alcuni ragazzi più grandi, ma vengono aiutati da Henry e Miles, gli amici di Julian. August, alla fine dell'anno scolastico, ottiene un importante riconoscimento dal preside. Il ragazzino emarginato diventa infine amico di tutti, perché tutti hanno scoperto la sua forza e bellezza interiore.

Grazie all'interesse dell'Amministrazione di Thiesi, le classi quarte e quinte delle scuole elementari e tutti i ragazzi delle scuole medie dell'istituto comprensivo hanno potuto assistere, nella sala del cinema "Carlo Felice" di Torralba, alla proiezione del lavoro cinematografico che vede, tra gli interpreti, Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay, sotto la regia di Stephen Chbosky.

Soddisfatto il vicesindaco e Assessore alla Pubblica istruzione Salvatore Tanca: « Abbiamo pensato fosse molto utile far vivere questa esperienza ai ragazzi, portarli al cinema e vedere un film che tratta nella giusta maniera il tema della discriminazione e del bullismo, può aiutarli a riflettere su situazioni che, proprio in quella fase d’età, possono presentarsi ogni giorno. Ringraziamo il dirigente e le insegnati per aver accolto con entusiasmo e collaborazione questa iniziativa».

Sulla stessa linea il Sindaco Gianfranco Soletta: «Oggi il tema del bullismo occupa uno spazio di prim’ordine nei media alla luce di quanto sta accadendo perché Aumentano sempre di più i comportamenti violenti tra i ragazzi e sempre più spesso le aggressioni si spostano sui social network. Addirittura ora si parla di aggressioni persino ai genitori. La Camera dei Deputati ha approvato una legge contro le molestie online e gli esperti chiedono più controlli. Per questo la nostra amministrazione ha voluto affrontare questo tema e con l’aiuto della scuola affrontare questo tema e cercare di suscitare sdegno nei ragazzi per quello che sta accadendo».