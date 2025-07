Tutti la conoscono ma in pochissimi sanno la sua storia, la bandiera de Quattro Mori è ormai famosa anche fuori dai confini dell’isola tanto da diventare, molto più di tutte le altre bandiere regionali, esportatore e simbolo della cultura sarda.

Il primo documento che riporta un'immagine simile risale al 1281, nei sigilli della cancelleria di Pietro III d’Aragona, dove compaiono le teste di quattro mori decapitati su una croce di San Giorgio, proprio qui inizia la storia della bandiera sarda, che inizialmente rappresentava l’intera Corona d’Aragona.

Nel 1297, Papa Bonifacio VIII concesse formalmente il Regnum Sardiniae et Corsicae alla corona aragonese. Col tempo si radicò nei documenti ufficiali della Sardegna e divenne simbolo.

Il mito dei Quattro Mori nasce con la battaglia di Alcoraz, combattuta nel 1096 durante la Riconquista spagnola. Secondo la leggenda, San Giorgio apparve in aiuto alle truppe aragonesi, contribuendo alla vittoria contro i mori, terminato lo scontro, sul campo furono trovate quattro teste dei re mori decapitati, l’immagine venne scolpita sugli scudi e adottata come simbolo regale.

Un’altra interpretazione, meno epica ma altrettanto significativa, lega le quattro teste a quattro vittorie militari della Corona su altrettanti regni musulmani: Saragozza, Valencia, Murcia e le Baleari.

Durante il periodo sabaudo, tra il XVIII e il XIX secolo, il simbolo fu alterato, i mori furono raffigurati con le bende sugli occhi e lo sguardo rivolto verso sinistra, un cambio dovuto a un errore di interpretazione di alcuni simboli da parte di storici dell’epoca.

Fu solo nel 1952 che la bandiera venne riconosciuta ufficialmente dalla neonata Regione Autonoma della Sardegna, anche se nella versione modificata, poi nel 1999, un’apposita legge ristabilì la forma storicamente corretta, bende sulla fronte e mori con lo sguardo rivolto verso destra, in direzione opposta all’asta della bandiera.

Oggi la bandiera dei Quattro Mori non è solo un simbolo istituzionale ma rappresenta qualcosa in cui i cittadini sardi si identificano, che trasmette la cultura e l’attaccamento alla propria terra, una bandiera che per molti è alla pari di quella Italiana.