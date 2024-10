I push up sono uno dei principali esercizi a corpo libero per l'allenamento della parte superiore del corpo.

Coinvolgono la muscolatura di spinta della parte alta del corpo, principalmente pettorali, spalle e tricipiti.

È importante capire come eseguirli e allenarli correttamente per dare il giusto stimolo muscolare e prevenire spiacevoli infortuni.

Le spalle devono restare basse durante tutto il movimento e il petto si deve aprire leggermente verso il pavimento, per consentire il corretto assetto scapolare.

I gomiti devono stare sulla stessa linea dei polsi, per favorire una spinta migliore e prevenire infortuni alle spalle.

Il corpo deve mantenere un buon allineamento durante tutta l'esecuzione.

Se stai approcciando da poco tempo questo esercizio è consigliabile impararli prima con le mani su un rialzo, per scaricare parte del peso corporeo dalle braccia, e evitare di sovraccaricare eccessivamente le articolazioni.

Successivamente, con l'aumentare della forza sarà possibile abbassare gradualmente il rialzo fino ad arrivare a eseguire l'esercizio con le mani a terra.

Se invece sei già molto forte sui push up a terra e vuoi provare una variante più impegnativa, puoi provare gli archer push up, la variante che mostro nel video dove un braccio resta teso, solamente in assistenza, mentre l'altro lavora.

Rispetta i principi spiegati qua e mostrati nel video per dare il corretto stimolo muscolare e rispettare la salute delle tue articolazioni.

Questo ti permetterà di poterti allenare nel lungo periodo evitando spiacevoli infortuni, per avere risultati maggiori.

Spero che questo articolo ti sia stato utile, e che possa aiutarti a rendere i tuoi allenamenti più sicuri ed efficaci.