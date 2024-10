In Sardegna

Sono sei, il più giovane ha 19 anni, il più vecchio 25: sono arrivati in Sardegna un paio di anni fa dalla Nigeria, dal Gambia e dal Ghana dopo aver attraversato il Mediterraneo con i barconi dei profughi e nel prossimo campionato indosseranno la maglia della squadra di calcio di Tadasuni, in provincia di Oristano, che milita in seconda categoria.