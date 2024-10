«Fratelli e sorelle buonasera, voi sapete che il dovere del Conclave era di dare un vescovo a Roma e sembra che i miei fratelli cardinali siano andati a prenderlo alla fine del mondo...ma siamo qui». Con queste parole Papa Francesco si era presentato ai fedeli nel giorno della sua elezione (era il 13 marzo) e gli erano bastati pochi minuti per entrare nel cuore di tantissima gente. Dopo 100 giorni di pontificato, la prima ottima impressione è confermata da un’indagine dell’Istituto Demopolis in cui emerge che Papa Francesco ha conquistato la fiducia dell’85% degli italiani. L’apprezzamento cresce al 96% tra i cattolici, all’87% tra le donne e raggiunge il 65% nel segmento composto da non cattolici e non credenti. “L’impatto di Papa Bergoglio sull’opinione pubblica risulta straordinario: a colpire maggiormente – afferma il direttore di Demopolis Pietro Vento – sono la spontaneità ed il linguaggio del Papa, evidenziati dal 75% degli intervistati; ma anche la semplicità e la vicinanza alla gente, citate da quasi 7 intervistati su 10. Incide, significativamente, per il 63%, anche l’attenzione mostrata in questi primi mesi verso i più deboli”.

Più di otto italiani su dieci apprezzano la scelta, per la prima volta nella storia, del nome “Francesco”. E la conferma viene anche dalle parole del Pontefice fino ad oggi maggiormente apprezzate: “Come vorrei una Chiesa povera e per i poveri!”. Tra i tanti , sono due in particolare gli eventi e i gesti che hanno colpito gli italiani in questi primi 100 giorni: l’incontro storico tra i “due Papi” (76%) e la lavanda dei piedi ai giovani detenuti il venerdì santo (57%).

Inoltre, secondo la ricerca dell’Istituto Demopolis, i primi mesi di Pontificato stanno incidendo sul rapporto tra opinione pubblica e Chiesa Cattolica: dopo un periodo di profonda crisi, torna a crescere la fiducia degli italiani nella Chiesa che si attesta oggi al 63%. Più di 15 punti sopra il dato rilevato nel gennaio scorso.

Infine, crescono le aspettative verso il Papa Francesco: il 26% appare comunque scettico, ma la maggioranza assoluta degli italiani è convinta che il Pontefice contribuirà ad un profondo rinnovamento della Chiesa.