Undici presepi realizzati da altrettanti artigiani.

L'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha promosso un'iniziativa che ha assunto i toni della solidarietà grazie alla destinazione delle opere realizzate, verso i paesi particolarmente colpiti dall'alluvione.

I luoghi in cui saranno sistemati i presepi artigianali sono le chiese di Olbia, Oliena, Onanì, San Gavino, Uras, Terralba, Siliqua, Bitti e Torpè.

Una delle creazioni resterà nei locali di Viale Trieste a Cagliari.

L'undicesimo presepe sarà consegnato alla Questura di Nuoro, in ricordo della scomparsa dell'ispettore Luca Tanzi e come segno di affetto e vicinanza nei confronti degli altri agenti feriti a causa del crollo che li ha inghiottiti sotto la tempesta.

“Vogliamo lanciare un messaggio di speranza e solidarietà per la nostra Sardegna” ha affermato l’assessore regionale al Turismo Luigi Crisponi che ha aggiunto: “L’augurio è quello che tutti i territori si rimettano in piedi il prima possibile”.

I presepi sono stati realizzati da tre artigiani di Nuoro (le botteghe Arte Metalli ed Etoile e da Roberto Ziranu), da Federico Coni di Ales (OR), di Gianni Deledda di Bultei (SS), Nicola Filia di Olbia, Antonella Musu di Samugheo (OR), Giampaolo Mameli di San Sperate (CA), Alessio Vilia di Sarule (NU), Costantino Puddu di Sedilo (OR) e Matteo Loi di Ussassai (OG).

Nella foto, di "confinivisivi fotografia", il presepio realizzato da Roberto Ziranu destinato alla Questura di Nuoro.