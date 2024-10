C'è anche l'aspetto tragicomico che non passa mai di moda, basta una mezz’ora di violento acquazzone che la città (anche Pirri, come di consueto), va a mollo. E’ proprio il caso di dirlo, passata la tempesta, imperversano sul web le vignette umoristiche con i personaggi d’eccezione.

Per ora, i più quotati, rimangono il ministro Pentastellato Luigi Di Maio e Virginia Saba (a Pirri), come si evince dal post di una pagina ironica sui social e il sindaco Paolo Truzzu, anche lui in un'angolazione e prospettiva diversa, ritratto in piazza Italia, nelle vesti di gondoliere (come fossimo a Venezia). Inutile dire che i post sono diventati subito virali.