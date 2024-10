Sono due migranti ospiti del centro di accoglienza di Monastir, i pedoni investiti durante la notte da un'auto mentre camminavano sul ciglio della strada lungo la statale 466 nel comune di Ussana.

Entrambi di nazionalità tunisina, e non turca come appreso in primo tempo, hanno 35 e 32 anni, e no 45 e 50, e le loro condizioni sono molto gravi. Ricoverati uno al Policlinico di Monserrato e l'altro al Brotzu di Cagliari, sono tutte e due in pericolo di vita: i medici si sono riservati la prognosi.

Alla guida dell'auto un 22enne di Serdiana: il giovane si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sottoposto al test per la rilevazione del tasso alcolemico, è risultato negativo. La vettura è stato posta sotto sequestro penale dai Carabinieri.