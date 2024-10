In piena rivolta del mondo agropastorale, la Pro Loco Silius ha annunciato con un comunicato che raccoglierà il latte dei pastori del paese per trasformarlo in formaggio e rivenderlo.

"La Pro Loco di Silius sta con i pastori sardi - si legge in una nota diffusa sul web - e da oggi ha iniziato a trasformare il latte che alcuni allevatori siliesi hanno donato all'associazione.

"Il formaggio di oggi e domani - prosegue il comunicato dell'associazione turistica - verrà stagionato ed offerto nelle manifestazioni di tutto l'anno, da lunedì invece, insieme alla ricotta, verra' donato fresco a tutti i siliesi".