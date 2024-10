Un centinaio di strade chiuse al traffico, oltre 100 scantinati allagati, 25 persone sistemate in albergo dal Comune: sono questi i numeri che descrivono la giornata segnata dal maltempo ad Olbia.

Con le forze dell'ordine e la Brigata Sassari ospitati nella palestra delle scuole di via Nanni e Isticadeddu. La pioggia ha messo in ginocchio la viabilità, costringendo a chiudere strade come la provinciale 125, che da Olbia porta ad Arzachena, ma anche la Sp 127 da Olbia a Tempio Pausania e quella che conduce a San Pantaleo.

In molti casi i disagi sono stati creati dal crollo dei muri di recinzione delle abitazioni che hanno invaso le strade, come in località Plebi. Disagi anche nelle frazioni di Pittulongu e Murta Maria, ma anche nei Comuni di Arzachena, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo.