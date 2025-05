"I miracoli eucaristici alla prova della scienza". È il tema dell'interessante convegno in programma a Sassari sabato 31 maggio alle ore 17, presso la Sala Conferenze della Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo, in via Luigi Solari 6.

L'appuntamento, che rientra nella rassegna "La vita è promessa", si inserisce nell'intenso ciclo di eventi proposti dal Centro Culturale di Sassari in collaborazione con SITA (Società Internazionale Tommaso d'Aquino Sezione Sardegna) e con il patrocinio dell'Università degli studi di Sassari e dell'Associazione Universitaria Cattolici Popolari.

Interverranno il dott. Franco Serafini, cardiologo dell'AUSL di Bologna e autore del libro "Un cardiologo visita Gesù" (ESD Edizioni) e il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti.