Un gruppo di operai della miniera di bauxite di Olmedo ha occupato oggi un sotterraneo del sito produttivo, a 180 metri di profondità. I minatori rivendicano il diritto al lavoro e hanno deciso di attuare una nuova manifestazione di protesta per tenere alta l'attenzione sulla situazione in cui si trova la miniera e gli stessi 28 dipendenti, parte dei quali da luglio sono senza ammortizzatori sociali mentre gli altri li perderanno il 4 dicembre.

Da oltre due anni la produzione è ferma perché la società che deteneva la concessione mineraria ha rinunciato all'attività estrattiva, sebbene non in perdita. Da quel momento la miniera trova difficoltà a ricollocarsi sul mercato: nonostante i bandi della Regione e alcune trattative ben avviate, Olmedo non ha ancora trovato un nuovo proprietario.

“L’Assessorato dell’Industria valuterà, entro i termini previsti dal bando, l’esito dell’avviso pubblicato nel luglio scorso che prevedeva la presentazione entro la data odierna di eventuali manifestazioni d’interesse finalizzate al trasferimento della concessione mineraria di bauxite a Olmedo”.

Lo afferma l’assessora dell'Industria Maria Grazia Piras. “Abbiamo sempre seguito passo dopo passo la vicenda della miniera, dalla rinuncia dei vari concessionari al bando attuale per trovare un nuovo investitore, fino agli impegni assunti per garantire un sostegno al reddito ai lavoratori, una parte dei quali – ricorda l’assessora Piras – attualmente è assegnata ai lavori di competenza dell’ultimo concessionario. Nei prossimi giorni, intanto, saranno approfonditi gli strumenti sull’eventuale accompagnamento dei lavoratori per il periodo di nuova concessione”.