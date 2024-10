Sassari ha risposto "presente" alla manifestazione indetta dai responsabili cittadini del movimento delle Sardine.

Il flash mob ha preso il via alle 18.30 in una piazza Fiume gremita di manifestanti provenienti da tutta la provincia. Il popolo degli anti-salviniani ha ascoltato gli interventi che si sono susseguiti per circa quaranta minuti intonando Procurade 'e moderare guidati dalla cantante Silvia Sanna. I responsabili hanno letto alla piazza alcuni articoli della Costituzione rinnegando la politica dell'insulto e affermando l'antifascismo.

A metà serata alcuni attivisti di CasaPound si sono affacciati a un balcone che dà sulla piazza esponendo bandiere tricolori e uno striscione che recitava "Sardi sì, sardine mai!". I manifestanti hanno risposto cantando Bella ciao finché il telone non è stato rimosso.

I MILITANTI DI CASAPOUND INTERROMPONO IL FLASH MOB DELLE SARDINE A SASSARI

FLASH MOB DELLE SARDINE A SASSARI | VIDEO COMPLETO