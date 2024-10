In Sardegna

Pare essersi conclusa l'odissea dei 47 migranti africani giunti in Sardegna lo scorso lunedì che, dopo essere stati accompagnati a Sadali per alloggiare in un residence del posto, si erano scatenati in una rumorosa protesta non accettando di occupare i locali offerti loro per il soggiorno nell'isola e chiedendo di essere riportati in città.