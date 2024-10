Altro appuntamento, domani 6 marzo, della rassegna “I Mercoledì del Conservatorio”. Alle 19.00, nella consueta cornice della Sala Sassu, si esibirà il quartetto di sassofoni “SAXari Quartet”.

Il gruppo, formato da Luca Lanza (sax soprano), Dario Balzan (sax contralto), Sarah Cannoni (sax tenore) e Luca Chessa (sax baritono) nasce dalla volontà di quattro musicisti di divulgare e diffondere la letteratura del saxofono.

Ad aprire la serata la musica di George Gershwin, del quale i quattro sassofonisti proporranno una selezione di brani tratti da Porgy and Bess, per poi proseguire con un brano del compositore spagnolo Pedro Iturralde (1929), dal titolo Pequena Czarda. Inoltre, verrà proposta anche la musica di Michael Nyman, e del sassofonista Javier Girotto che il pubblico sassarese ha avuto modo di incontrare nel concerto eseguito dal SAXari Ensemble nella scorsa stagione: Il senso della vita e Passione in fuga.

Ancora in programma brani di Fabrizio Durlo (In my free time), Thierry Escaich (Tango virtuoso) e in conclusione altre pagine dalla penna di Pedro Iturralde : la ormai celebre e impegnativa Suite Hellenique basata sui ritmi della danza greca Kalamatianos.