Si terrà domani, sabato 22 aprile, alle ore 16:00, presso il Centro Polivalente di Lodine, la presentazione della mostra fotografica di Salvatore Ligios "I maschi di Lodine".

All'evento, organizzato dal Comune del centro barbaricino in collaborazione con la consulta giovani, interverranno, oltre all'autore, il sindaco Antonio Congiu e la storica dell’arte contemporanea Sonia Borsato.

Esposta nelle vie del centro storico, la mostra si compone di 10 grandi stampe (cm 150x150) realizzate in bianconero e selezionate dall’archivio di Ligios.

Le fotografie sono un estratto di due progetti nati nel 2001, confluiti nel calendario “I maschi di Lodine. Calendario 2002” e nella pubblicazione “Circolo Marras. Dodici storie per i maschi di Lodine”.

Curati entrambi da Salvatore Ligios, nel primo la campagna fotografica ha coinvolto diverse figure di artisti, architetti e stilisti, quali Maria Lai, Antonio Marras, Aldo Contini, Greta Frau, Leonardo Boscani, Josephine Sassu, Giovanni Congiu, Pietro Siotto, Rosanna Rossi, Antonello Cuccu, Paolo Modolo, oltre allo stesso Ligios.

Nel secondo progetto, invece, i modelli sono stati vestiti da Antonio Marras, fotografati Salvatore Ligios e raccontati da Flavio Soriga. Gli scatti furono realizzati nei mesi di agosto e settembre del 2001 e la popolazione di Lodine seguì l’iniziativa con grande partecipazione.

In questo clima è nato il progetto fotografico “I maschi di Lodine”, uomini (rigorosamente maschi) di un piccolo paese di 400 anime, posto nelle montagne tra Gavoi, Fonni e Mamoiada, nel cuore delle zone interne della Sardegna. Perché Lodine e perché maschi? Perché erano due elementi simbolo del dibattito, sempre attuale, sul valore del periferico, del piccolo, in rapporto alla complessità della società contemporanea. Luoghi comuni che non muoiono mai e sui quali era interessante lavorare e riflettere, ieri come oggi, con la fotografia e con l’arte.

Domani, al termine della presentazione seguirà un percorso guidato lungo le vie del centro storico.

La mostra si inserisce all'interno della manifestazione "Giornate per l'arte" che si terrà nei giorni 4, 5 e 6 agosto.

In quei giorni si terranno mostre di pittura e fotografia, laboratori per bambini e adulti. Inoltre, Salvatore Ligios terrá un seminario aperto alle donne amanti della fotografia. Sarà anche previsto anche un concorso di fotografia (il paese sarà residenza d'artista) curato dallo stesso Ligios con premio finale. I soggetti fotografati saranno le persone di Lodine.