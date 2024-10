L'ex Manifattura tabacchi si trasforma in un villaggio con un itinerario alla scoperta di Babbo Natale per i più piccoli e per i più grandi un percorso tra storia e cultura sarda.

L'8, 9 e 10 dicembre, l'associazione “I love music 80/90” ha organizzato cinque aree a tema all'interno dell'ex Manifattura di viale Regina Margherita 33 per far rivivere la magia del Natale ai più piccoli e propone un itinerario agli adulti con un percorso tra la storia, la cultura e le tradizioni sarde. In particolare ci sarà un’area Villaggio bambini dove in 600 metri quadrati i più piccoli potranno trovare giochi, gonfiabili, animazione, ritrattisti e truccabimbi (ticket 5 euro usufruibile mattina e sera).

Area dolci dove si potranno trovare le idee più variegate per i più golosi. Area food dove ci saranno i prodotti tipici sardi: dolci, salumi, formaggi, pane, birre artigianali e vini. Un’area chiamata “proprio ingegno” invece proporrà l’artigianato tipico, artistico e hobbistica con numerose idee regalo quali ad esempio creazioni di legno, sughero, abbigliamento, coltelleria, cestini, gioielli e elementi d’arredo. Il padiglione officine Barbagia produce invece ospiterà 20 artigiani che ricorderanno e proporranno la storia, la cultura e le tradizioni di Mamoiada.

Orari di apertura. Venerdì 8 dicembre dalle 11 alle 23, sabato 9 dalle 10 alle 23 e domenica 10 dalle 10 alle 22.