Nei giorni scorsi, la biblioteca di Romana ha dato inizio a un nuovo progetto denominato "Libri Parlati". Gli iscritti potranno partecipare attivamente alle attività e collaborando per la realizzazione di una raccolta di libri in formato mp3.

Tra i requisiti richiesti per i “Donatori di voce”, il possesso di una lettura chiara ed espressiva, un computer con cuffie o microfono e un software di registrazione digitale, “Audacity 1.2.6”. per gli ultimi due, gli operatori metteranno a disposizione una postazione riservata e una mini guida per l’utilizzo. Maggiori informazioni al numero di telefono 0799144367, all’indirizzo di posta elettronica bibliotecacom.romana@libero.it, alla pagina Facebook @BiblioRomana oppure recandosi direttamente nei locali della biblioteca.