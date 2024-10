Sembrava essere arrivata la svolta nella ricerca del cadavere di Manuel Careddu. Nella tarda serata di ieri si rincorrevano le notizie del ritrovamento di un cadavere o, comunque, una traccia utile al ritrovamento del corpo del 18enne scomparso da Macomer oltre un mese fa e, come ormai hanno appurato gli inquirenti, ucciso da alcuni coetanei per un debito di droga.

E invece nulla, il corpo non si trova. Le indicazioni fornite nel pomeriggio dai killer, detenuti in carcere, sul luogo del seppellimento non hanno dato alcun risultato.

Le ricerche, che si erano concentrate in una area specifica attorno attorno al lago Omodeo, nel territorio di Aidomaggiore, sono state interrotte nella notte e riprenderanno questa mattina.