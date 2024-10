Sotto il cielo di un’estate ogliastrina arrivano i campioni dello sport. La quindicesima serata di Pastorale del Turismo, in diretta su Sardegna Live, fa salire sul palco dell’Anfiteatro Caritas di Tortolì, sabato 26 agosto, due ospiti di grande caratura che hanno fatto dell’attività sportiva il loro lavoro, la loro vita, la loro passione. C’è chi lo ha praticato e chi lo racconta. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per un’altra giornata imperdibile.

In programma. La serata si apre con il momento di cordialità e condivisione, alle 21.00, che vedrà protagonista la comunità di Girasole. Il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, offrirà la visione del cortometraggio “Il servo pastore non dorme di notte”, di Arianna Lodeserto: il centro della Barbagia è la terra di chi conobbe le frontiere che feriscono i campi, le inquietudini antiche e il movimento del tempo. Tra gli archivi e l’attuale, interroghiamo i vecchi "giovani di Ollolai" sul costo della vita e del lavoro, sulle apprensioni del giorno finito, sui desideri della vita incompiuta, sulle insonnie dubbiose, sulla lunga e incerta carriera di ogni pastore.

Seguirà l’incontro-dibattito dal titolo: Paura di perdere, voglia di vincere. Intervengono Gianfranco Zola e Andrea Lucchetta. Modera il giornalista sportivo Andrea Contini.

La rassegna. Nei 21 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno ben 24 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra radio, televisione, cinema e teatro, mondo della comunicazione, dello sport e dello spettacolo, della medicina e della scienza, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro fede e l’attenzione ai più fragili, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi.

Nelle serate della kermesse diocesana, dal 3 al 17 settembre, sarà inoltre possibile visitare (a Tortolì) la mostra fotografica di Pietro Basoccu dal titolo “Dittici. I volti e il tempo”, conoscere storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni del progetto Camineras curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Gianfranco Zola

Classe pura, talento cristallino dotato di fantasia e tecnica ai livelli più alti delle capacità calcistiche. Fu il Napoli a lanciarlo nel grande calcio prelevandolo dalla Torres. Dal 1989 al 1993 il fantasista di Oliena incantò il San Paolo vincendo anche uno scudetto, prima di passare al Parma e nel 1996 al Chelsea. Nel 2003, a 37 anni, Zola decise di ascoltare il richiamo della sua Isola e trasferirsi al Cagliari in Serie B. Grazie alla sua leadership e alle sue giocate i rossoblù tornarono nel massimo campionato e l’anno successivo si imposero come una delle realtà più spettacolari del torneo. Il suo gol di testa contro la Juve resta ancora oggi uno dei più belli ed emozionanti mai visti al Sant’Elia. In Nazionale conta 35 presenze e 10 gol.

Andrea Lucchetta

(Treviso, 1962). Con l’Italia ha collezionato 292 presenze e anche lui fa parte di quella generazione definita fenomenale. Lucky o Crazy Lucky, soprannome con il quale viene chiamato il centrale azzurro per la sua capigliatura e per il suo temperamento vivace ed esuberante, ha vinto il Campionato del Mondo di Rio de Janeiro nel 1990, dove è stato premiato anche come MVP. Ha vinto un Europeo nel 1989 a Stoccolma e un bronzo olimpico conquistato a Los Angeles nel 1984. Il suo palmarès vanta svariati titoli e coppe nazionali. Nel 2007 ha aderito anche al progetto della Nazionale “Veterans” che riunisce tutti i volti della pallavolo degli anni 90 vincendo subito con l’Italia il Campionato Europeo. Oggi è un commentatore televisivo, l’ideatore e co-produttore della serie animata Spike Team e del film Il sogno di Brent.

Andrea contini

Giornalista pubblicista, è volto noto di Videolina con cui collabora da vent’anni dove, come opinionista, partecipa a programmi e rubriche sportive, Profondo conoscitore dello scenario calcistico isolano e nazionale, segue da sempre storia, vicissitudini ed eventi legati al Cagliari Calcio. È stato un arbitro di calcio per 18 anni, di cui 5 a livello nazionale. Terminata l’esperienza in campo, ha intrapreso il ruolo di dirigente sportivo, inizialmente in una squadra che militava in serie D, successivamente fondando con altri 4 soci una scuola calcio nell’area metropolitana di Cagliari, che conta oltre 500 iscritti. Attualmente è dirigente della Figc comitato regionale Sardegna e componente della giunta regionale del Coni. Ventennale anche la collaborazione con L’Unione Sarda.

Le 3 di notte

La Band è composta da tre giovani artisti (Mario Deplano, Marco Obbo e Nicola Serra) che si incontrano all’età di 11 anni e affrontano un percorso musicale grazie al coinvolgimento della parrocchia di Arbatax. Negli anni il percorso prosegue con gli studi individuali, che li porta a esibirsi insieme ad altri musicisti (Daniele Spatara e Mirko Pili), dai locali alle grandi piazze.

Nel 2020 partecipano come semifinalisti al festival Sanremo Rock presso il teatro Ariston dove presentano

un loro brano inedito.