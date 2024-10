Ricoverati d'urgenza nella notte dopo che il tampone al quale si erano sottoposti ha dato esito positivo al coronavirus. C'è apprensione per gli anziani genitori del 33enne di Isili morto ieri pomeriggio presso il pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Si tratta della più giovane vittima da Covid in Sardegna. Era in isolamento domiciliare da circa un mese prima che ieri le sue condizioni precipitassero rendendo necessario il trasferimento in ospedale. La corsa in ambulanza verso il capoluogo si è rivelata inutile.

La madre del giovane, è stata ricoverata in Malattie infettive con i sintomi della polmonite, le sue condizioni sarebbero gravi. Il padre è invece in Geriatria.