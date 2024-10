Lo avevano dimostrato a chiare lettere quanto gli volevano bene, soprattutto in un momento di dolore. William Corona, il giovane 16enne di San Michele, ha lasciato un vuoto incolmabile non solo tra i suoi familiari, ma anche per tanti amici e amiche che non lo vogliono dimenticare.

Per i funerali, il tam tam del quartiere non si è fatto attendere: “Ci organizzeremo per un funerale degno di William. Dovremo essere tutti in scooter e moto perché lui andava pazzo. Era il migliore, più che su due ruote su una. Vi aggiorneremo per la data del funerale. Facciamolo per Sghilli”. Firmato Gli amici di San Michele”.

“Grazie a tutti per l’aiuto che ci avete dato – si legge nella fan page Fb,"William Corona" - siete stati tantissimi e grazie a tutti voi siamo riusciti a trovare i cavalli per accompagnare willino nel suo ultimo viaggio, fatevi vedere tutti quanti, facciamo vedere quanto era ben voluto da tutti il nostro amico fraterno”. Ci vedremo tutti domani al policlinico alle 13.30...

Tutti quelli che avranno un scooter/moto seguire tutti il carro a distanza per non far spaventare i cavalli, Portatevi tutti un palloncino bianco..

organizzativi per Sghilli.

I funerali del ragazzo avranno luogo domani sabato 28 luglio 2018, alle ore 15.30, nella parrocchia Medaglia Miracolosa a San Michele.