Nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza prodotti disposti dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sassari, sono stati sequestrati, in 2 negozi in franchising di un noto marchio di articoli per la casa, numerosi prodotti non sicuri, privi delle certificazioni minime di sicurezza e di indicazioni per il consumatore.

In particolare, in due distinti interventi svolti a Olbia e ad Alghero, sarebbero stati individuati decine di articoli esposti in vetrina privi delle previste indicazioni relative ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione. Nel corso dei controlli, sarebbe stata rilevata inoltre l’assenza della marcatura “CE”, che dimostra la rispondenza dell’articolo a tutti i requisiti essenziali di sicurezza ed il rispetto di tutte le procedure di conformità, secondo quanto indicato dalle vigenti normative.

L’attività di servizio svolta ha consentito di sottoporre a sequestro amministrativo complessivamente 249 pezzi, unitamente ai rispettivi imballaggi, e di segnalare i titolari degli esercizi commerciali alla competente Camera di Commercio, per l’irrogazione di una sanzione pecuniaria che va da 516 a 25.823 euro.

L’attività ispettiva, condotta dai finanzieri del Gruppo di Olbia e della Compagnia di Alghero, testimonia l’impegno quotidiano della Guardia di Finanza nell’azione di prevenzione e repressione alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza, a tutela della salute dei cittadini e dei commercianti onesti e rispettosi delle regole del mercato.