Ieri pomeriggio i familiari ne avevano denunciato la scomparsa perché non avevano sue notizie da domenica. In tarda serata la tragica scoperta: il corpo di Ignazio Pili, allevatore di Marrubiu di 57 anni è stato ritrovato con la moto in fondo a un canale nella strada che collega il paese all'azienda dove lavorava.

A trovarlo sono stati i Carabinieri della stazione di Marrubiu e i Vigili del fuoco di Oristano, che si sono attivati subito dopo la denuncia presentata dal fratello di Ignazio Pili alla caserma del paese.

L'incidente risalirebbe a domenica: mentre il 57enne rientrava a casa dall'ovile avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe caduto nel canale. Il medico legale di turno, intervenuto sul posto, ha riscontrato una ferita alla testa che gli è stata fatale e che è compatibile con l'incidente. La salma dell'allevatore è stata restituita alla famiglia.