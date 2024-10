Dieci giorni fa si era allontanato dalla sua casa di Porto Torres e i suoceri non avendo notizie di lui si erano rivolti alle forze dell'ordine denunciandone la scomparsa, con la Prefettura di Sassari che aveva perfino attivato il Piano provinciale di ricerca persone scomparse. Solo che Franco Colucci non era scomparso.

Rintracciato telefonicamente dai carabinieri aveva spiegato di essere in viaggio, per i fatti suoi. L'allarme era quindi rientrato, ma non per tutti. La Capitaneria di porto di Porto Torres non ne sapeva nulla. Tanto che questa mattina Colucci facendo rientro in Sardegna a bordo della nave Mega Smeralda della Sardinia Ferries, proveniente da Ajaccio, è stato identificato dal personale della Guardia costiera e segnalato ai carabinieri come la persona scomparsa.

Al suo arrivo in banchina l'uomo ha trovato ad attenderlo i militari della Capitaneria cui ha dovuto spiegare di non essere per nulla scomparso.