“Oggi, purtroppo, si evidenziano due nuovi casi di positività da Covid-19. In queste ore si sta procedendo alla ricostruzione dei contatti delle persone positive. In attesa di definire il quadro della reale situazione si esortano tutti i cittadini alla necessaria attenzione, con la consapevolezza che la battaglia contro il virus è ancora in corso. Il momento richiede ancor più attenzione e rispetto di tutte le regole legate al distanziamento sociale e alla protezione dalla diffusione del virus. Pertanto vi comunichiamo che attualmente a San Gavino Monreale riscontriamo i due nuovi positivi, 4 persone in quarantena e una persona in isolamento fiduciario da rientro in Sardegna”.

Così il sindaco Carlo Tomasi, (alla guida del municipio di San Gavino Monreale), che sul sito istituzionale ufficializza quello che già l’Unità di Crisi Regionale ha comunicato nella tarda serata odierna, ovvero, i due casi positivi su 2 pazienti nel Sud dell’Isola.

Covid free

Da Decimoputzu invece, si esulta, col sindaco Alessandro Scano che pubblica la bellissima notizia: tutti guariti: “Carissime concittadine e Carissimi concittadini, come sapete mi piace sempre informarvi e rendervi partecipi degli aggiornamenti che riguardano la nostra comunità. Oggi finalmente è arrivata la tanto attesa notizia che riguarda il nostro terzo concittadino/a che era stato/a colpito/a dal Covid-19: vi comunico con immensa gioia che anche il secondo tampone ha dato esito negativo e pertanto risulta guarito. Ringrazio questa persona per aver diligentemente rispettato il protocollo imposto dalla legge, così che possiamo finalmente dire che ad oggi nel nostro paese non ci sono stati altri contagi. Non posso comunque anche sta volta esimermi dal ringraziare anche tutti voi concittadini, perché nonostante le difficoltà, continuate con grande sacrificio a rispettare le regole imposte per contrastare la diffusione del virus, usando le mascherine che ci tutelano dal rischio di contagio, continuando a mantenere le distanze di sicurezza e lavandoci spesso le mani sopratutto prima di entrare nel negozi o nei locali pubblici. A tal proposito - aggiunge Scano - ricordo che non è più obbligatorio l'uso dei guanti monouso nei negozi purché prima di entrare ci si disinfetti le mani con gli appositi gel situati all'ingresso. Grazie veramente a tutti voi, ma non abbassiamo la guardia, bisogna continuare a rispettare le regole e vinceremo tutti insieme questa brutta pandemia. Vi ricordo che, da lunedì 08 giugno e sino a venerdì 19 giugno (escluso il sabato e domenica) presso la piazza del Municipio – ha aggiunto il primo cittadino di Decimputzu - verrà effettuerà una nuova consegna gratuita di mascherine monovelo, per un numero massimo di 2 pezzi a cittadino residente. Della consegna se ne occuperà la Protezione Civile Vab di Decimoputzu che ringrazio per la disponibilità e la collaborazione”.

(in basso, la comunicazione apparsa sul sito istituzionale di San Gavino Monreale)