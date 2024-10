Sarà una giornata di grande adrenalina, quella di oggi, 9 giugno, a Buddusò. Una volta terminato lo show del WRC a Loelle, infatti, la festa continua con il grande party Ichnusa Holi Color proposto dal Comitato Sant'Anastasia leva '78.

In consolle si alterneranno i dj del Pata Club di Agrustos, protagonisti delle serate più cool dell'estate isolana. Jbk, Gadde Jay, Enzo Dee, Ivii dj, Cardozo & Thom C e Thomas Emme sono pronti per animare una grande serata di musica, effetti speciali, divertimento, gadget e ballerine fino a notte fonda. Un appuntamento imperdibile e per tutte le età.

Partners dell'evento Radio Nuoro Centrale e il Pata Club.