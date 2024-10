Dopo il successo della I edizione che ha visto esibirsi numerosi artisti esponenti del panorama folkloristico isolano, la seconda edizione di “A boghe ‘e Ballu” vedrà protagonista il gruppo dei “Dilliriana”.

L’appuntamento è per sabato 25 marzo, a partire dalle ore 21:30, presso il locale del centro di aggregazione sociale a Sorradile, dove la voce di Carlo Crisponi, i suoni dell’organetto di Silvano Fadda, delle launeddas di Roberto Tangianu, e della tastiera di Giovanni Demelas animeranno le danze del piccolo centro che si affaccia sul Lago Omodeo.

Un percorso di valorizzazione delle tradizioni locali e non solo, quello intrapreso dalle ragazze del gruppo folk femminile Serra Ilighes che, nonostante la recentissima costituzione, vantano l’organizzazione di importanti eventi.

Ad agosto del 2016 “Barigadu in Festa” ha riunito insieme per la prima volta tutte le tradizioni del territorio del Barigadu e ha ospitato oltre 40 coppie in abito tradizionale provenienti da tutta l’isola. Per loro merito è stata, ancora per la prima volta, la grande maratona che ha reso protagonisti tutti i gruppi folk femminili della Sardegna e gran parte delle corali femminili per dire NO alla violenza sulle donne, nello spettacolo intitolato “Note Rosa_Donne per le Donne”, condotto da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu.

“E’la tradizione del nostro paese che si racconta attraverso le potenzialità dei giovani” dice Lucia Pes, vicepresidente dell’associazione, “in micro realtà come le nostre è essenziale coltivare la volontà di costruire e rivolgersi al futuro con impegno. Crediamo nelle “prime volte”, negli obiettivi comuni, nel lavoro di squadra …perché tutti insieme si vince “.

Forza e volontà, costanza e determinazione, queste le caratteristiche che hanno reso possibile la realizzazione di un’idea nata quasi per gioco, ma che in pochi mesi ha dato lustro al piccolo borgo e ancor più ha fatto conoscere la propria tradizione al pubblico isolano.

Attualmente sono impegnate in un importante lavoro di ricerca dedicato alle modalità di svolgimento del ballo de “sa danza” tipico di Sorradile nel periodo del primo dopoguerra.

Terze classificate al Festival regionale del folklore a Belvì, si sono esibite e hanno sfilato in numerosi palchi dell’isola e a breve riapriranno la loro stagione con la partecipazione alla manifestazione “Eminas s’animu veru” in programma a Orosei il 1 aprile.