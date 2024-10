Il Comunicato stampa è arrivato in redazione poco fa. Una notizia che non possiamo che condividere con voi perché ci rende felici e consapevoli, ancora una volta, di quanto bene siamo capaci di fare per i nostri fratelli in difficoltà.

COMUNICATO STAMPA

Il corriere espresso sostiene l’iniziativa a favore della Sardegna

GLS Italy si attiva e la Sede di Sassari aiuta

Milano, 5 dicembre 2013. A novembre il ciclone “Cleopatra” ha devastato parte della Sardegna. La situazione continua a essere critica per molti, nonostante la prontezza e l’entità dei soccorsi prestati. Anche la Sede GLS di Sassari è rimasta accanto alle vittime del disastro e si è presa carico del trasporto di generi di prima necessità.

93 litri di pioggia in 24 ore: il 19 novembre, in un solo giorno, è caduta una quantità di acqua maggiore di quella che si registra in media in tutto il mese di novembre. A seguito dell’alluvione, la Sardegna versa ancora in uno stato d’emergenza: migliaia di persone hanno perso tutto e sono ospitate in alloggi di fortuna.

Sassari aiuta Torpè

La città di Torpè, nella provincia di Nuoro, è stata particolarmente colpita e 500 persone hanno dovuto lasciare la propria abitazione. Sarah Angione, che si occupa di raccogliere i generi di prima necessità a Sorso (SS) spiega: “L’acqua non è ancora potabile in alcune zone colpite. La gente aveva urgente bisogno di aiuto”, ha affermato. “Per questo mi sono rivolta alla Sede del corriere espresso GLS a Sassari per il trasporto rapido. E la loro reazione è stata incredibile: entusiasti, hanno subito accettato di collaborare”.

I corrieri della Sede hanno ritirato gli aiuti presso famiglie e aziende, trasportandole nella Sede, e anche alcuni clienti GLS hanno partecipato con delle offerte. “Il rapporto di fiducia dei clienti nei confronti di GLS, nonché la stretta collaborazione all’interno della Sede sono stati impressionanti”, continua Sarah Angione. Sabato 23 novembre alle sette del mattino sono partiti da Sassari sei veicoli GLS diretti a Torpè, carichi di