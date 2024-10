I corpi senza vita di due anziani sono stai rinvenuti ieri, in tarda serata, nelle rispettive abitazioni a Villasor e Villamar.

I due avevano problemi di salute e sarebbero morti per cause naturali.

A Villasor un 71enne è stato trovato senza vita dal fratello nel bagno di casa in via Puglia. L'anziano era morto da diversi giorni, forse addirittura da una settimana. Nonostante il medico abbia stabilito la morte per cause naturali, il magistrato ha disposto l'autopsia per la mattinata di oggi.

Il morto di Villamar aveva invece 66 anni e risiedeva in via Grazia Deledda. Anche in questo caso a fare la macabra scoperta il fratello. Nell'abitazione sono giunti i carabinieri di Villamar e Barumini e il medico, che ha accertato come la morte naturale risalisse alla mattinata di ieri. Il corpo dell'uomo è già stato restituito ai familiari.