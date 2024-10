Sarà l’ensemble "I Corni di Sassari”, diretto da Gavino Mele, il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna “I mercoledì del Conservatorio” promossa dal “Canepa” di Sassari.

L’esibizione, in programma mercoledì 8 maggio alle 19.00 in Sala Sassu (ingresso libero), sarà incentrata su brani di autori della tradizione jazzistica, cosa unica per questo tipo di formazione, quali Thelonious Monk, Horace Silver, Duke Ellington, Herbie Hancock.

“I Corni di Sassari” è un organico “allargato": nella formazione sono presenti infatti anche una tuba e un trio jazz (pianoforte, contrabbasso e batteria). Nata nel 2010 dall'idea di alcuni professori-musicisti-cornisti per accrescere l'interesse e la divulgazione di uno strumento, per certi versi trascurato dalla programmazione concertistica, e condividere la passione per il corno con i propri studenti che di volta in volta entrano a fare parte dell'ensemble.

Nel corso di questi anni si è esibita in varie sale da concerto della Sardegna ma soprattutto presso istituzioni scolastiche.

Questo l’organico: Lorenzo Agnesa, Gabriele Carboni, Roberto Chelo, Antonio Dettori, Michele Garofalo, Roberto Mura, Danilo Ogno, Salvatore Rizzu, Mattia Ximenes (corno), Roberto Greco (tuba), Mariano Tedde, (pianoforte), Paolo Spanu (contrabbasso), Paoletto Sechi (batteria) e Gavino Mele (direzione).