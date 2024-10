L’attivissimo Comitato di San Nicola di Trullas 2018 di Semestene ha reso noto il programma dei festeggiamenti. Si partirà domani 5 agosto alle 18.00 con la Santa Messa celebrata nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire seguita, alle 18.30, dalla processione in direzione della Chiesa campestre di San Nicola.

Sabato 11 alle 18.00 è in programma la recita dei Vespri in onore del Santo. Domenica 12 alle 10.00 si terrà la processione per le vie del paese accompagnata dal gruppo “Sbandieratori e Musici della città dei Candelieri” di Sassari. Al termine, alle 10.30, sarà officiata la Funzione solenne nella Chiesa parrocchiale di San Giorgio che si concluderà con un rinfresco nei giardini comunali. Alle 22.00 l’anfiteatro comunale ospiterà il concerto dei “Cordas e Cannas”.

Lunedì 13 Alle 18.00, nuova funzione liturgica nella Chiesa di San Giorgio mentre alle 18.30 si formerà un nuovo corteo in direzione della Chiesa campestre di San Nicola dove alle 19.00, i “Tenores di Neoneli” presenteranno “Zuighes”. Alle 22.00, l’anfiteatro comunale ospiterà la commedia “S’Accabadora” che sarà messa in scena dalla compagnia “A Contu Nostru” di Thiesi.

Martedì 14 alle 22.00, la conclusione della festa con il concerto in piazza de “I Timidi Ubriachi” (Tribute Band Max Gazzè & Mannarino”).