“Il 31 gennaio scade il termine per i comuni delle regioni a statuto speciale per istituire le centrali di commitenza dei lavori pubblici”, ricordano in un comunicato stampa i consiglieri comunali del Nuovo Centro Destra Cesare Emiliano Piras e Maria Grazia Salaris.

“Si tratta di una "convenzione" tra comuni non capoluogo di provincia dalla quale dipendono le sorti dei lavori pubblici dei territori.

Questo obbligo nasce dall'entrata in vigore dell’art. 33, comma 3bis, del D.Lgs n. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), e la nostra amministrazione era stata messa in allerta già da diversi mesi.

Senza una strategia – continuano i consiglieri - ma solo per salvare l'ennesima "svista amministrativa" , si è concepito "last second", un accordo con il comune di Stintino, una sorta di accoppiata forzata tra comuni distratti.

Non esiste traccia di delibera sull'argomento a pochi giorni dal passaggio in commissione e in consiglio comunale; alla faccia della programmazione e condivisione.

Insomma, abbiamo ripreso da dove abbiamo lasciato; sempre a rincorrere le emergenze, sempre a mettere pezze sulle disattenzioni, navigando a vista e senza meta.

Cogliendo l'occasione, diamo il benvenuto al nuovo Segretario comunale, dott. Canessa, che speriamo possa essere "l'ancora di salvezza" di una nave finora governata in maniera superficiale dal Sindaco e i suoi marinai”.