L’Istituto Artistico Musicale G. Verdi presenta dal 3 al 6 giugno presso il Teatro Civico di Alghero un interessante e nutrito programma di concerti.

Si inizia questa sera, mercoledì 3 giugno, alle ore 20, con le pianiste Claudia Dole e Chiara Fiscaletti che presentano un repertorio vario a due e a quattro mani, spaziando da Mozart a Satie, Fauré, Debussy. Domani sarà, invece, la volta di Francesca Apeddu (flauto), Xeniia Nikitina (pianoforte) e Laura Sechi (tromba), giovani artiste che hanno al loro attivo una lunga serie di successi. Presenteranno musiche che percorrono il cammino dell’evoluzione musicale da Hindemith, a Porrino, Franck e Morricone.

Filomena Moretti, una delle poche artiste sarde di fama mondiale, sarà ospite dell’Istituto Musicale venerdì 5 giugno. Intratterrà il pubblico algherese con musiche del miglior repertorio chitarristico classico con brani di Bach, Rodrigo, De Falla, fino a Albeniz e Tarrega.

Infine, sabato 6 giugno, una selezione dell’Elisir d’Amore di Donizetti, interpretata tutta da cantanti provenienti dalla Cina. È questa una novità assoluta per Alghero e per la Sardegna. Gli artisti sono una felice realtà nel panorama della musica lirica con il loro stile misurato e garbato che ben si adatta all’opera di Donizetti. Da segnalare, inoltre, che presso l’Istituto Musicale di Alghero è attiva la scuola di perfezionamento in canto lirico, diretta da Maria Mastino, soprano e docente presso il Conservatorio di Milano, alla quale partecipano numerosissime promesse provenienti essenzialmente dall’Asia, in primis Cina e Corea, e dal Brasile oltre che da altri paesi del Sud-America.