Pattada e il coltello, un binomio inseparabile che ha regalato negli anni grandi piaceri agli appassionati della coltellineria isolana e non solo.

Mentre nei locali dell'ex mercato pubblico, da circa un mese e fino al 30 agosto, si tiene l'XI Mostra del Coltello pattadese, il centro del Logudoro accoglierà il 28 e 29 agosto anche numerosi coltelli provenienti da ogni parte della Sardegna.

La manifestazione "Fiamas de Sardigna", nata da una felice intuizione della Giunta del Comune di Pattada, è stata allestita nei locali adibiti un tempo alla Bottega del Liutaio in Piazza Crispi grazie alla preziosa collaborazione della Pro Loco Lerron.

La due giorni, in concomitanza della festa patronale di Santa Sabina, ospiterà esperti coltellinai della Corporazione dei Coltellinai Sardi e l'Associazione Coltellinai Kenze Meres con le loro raffinate creazioni.

"Oggi e domani" spiega il sindaco di Angelo Sini "Pattada ospiterà uno dei simboli identitari dell'artigianato sardo. Un grazie sentito va alle associazioni che in questo modo hanno reso omaggio al paese che, senza smentita, è riconosciuta come la capitale e il centro de sa rezolza. Siamo contenti di averli con noi in questi giorni e poter condividere con loro il piacere di ammirare questi affascinanti prodotti dell'artigianato".

"I più abili artigiani provenienti da tutta la Sardegna esporranno i loro manufatti a dimostrazione di quanto l'arte coltellinaria sia diffusa nell'isola." spiega Giammaria Sanna, presidente della Pro Loco Lerron "Un'occasione più unica che rara a Pattada per poter vedere tutti assieme, nella vecchia Bottega del Liutaio, i lavori di così tanti artisti sardi provenienti da Nuoro, Dorgali, Silanus, Castelsardo, Capoterra e Monastir".