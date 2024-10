I colori dell’isola fioriranno a Padru, venerdì 18 agosto, in occasione dell’imperdibile Rassegna Folk Padrese organizzata dal Gruppo Folk Santu Miali in collaborazione con il Comune di Padru e l’Associazione Giovanile e Culturale.

L’evento, giunto alla sua 10^ edizione, è strutturato come incontro regionale del folklore a premi e vedrà la partecipazione di gruppi folk provenienti da diverse parti dell’isola.

Si parte alle 20.30 con la sfilata dei gruppi ospiti che prenderà il via dalla Palestra Comunale per giungere in piazza Unità d’Italia accompagnata dal Corteo Storico e Sbandieratori di Giove (Umbria).

Alle 21 avrà inizio la serata di musica e spettacolo presentata da Giuliano Marongiu. Sul palco i gruppi folk Santu Miali di Padru, San Salvatore di Pattada, Santa Maria di Guasila, Siurgus di Donigala, San Paolo di Monti, Is Messaieddas di San Nicolò d’Arcidano, Santa Rughe di Orosei, Santu Jagu di Ittireddu, San Lorenzo di Budoni e Sant’Antioco di Bisarcio di Ozieri.

Ad arricchire la serata l’esibizione del gruppo Incantos e di un gruppo folk internazionale, il Folk Dance Group of Education Faculty proveniente dalla Turchia.

L’evento sarà trasmesso in diretta su Sardegna Live.