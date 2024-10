Un fiorire di colori, un'armonia di suoni. A Orosei tutto è pronto per la rassegna del folklore in onore di San Giacomo che verrà trasmessa in diretta questa sera, a partire dalle ore 22, sulla pagina Facebook di Sardegna Live. L'evento è proposto dalla Leva '89 in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Orosei.

La suggestiva piazza del Popolo farà da scenario all'appuntamento che richiamerà, come ogni anno, centinaia di appassionati e visitatori in una delle località turistiche più apprezzate e rinomate dell'intera Isola.

La serata, presentata da Giuliano Marongiu, vedrà esibirsi sul palco i gruppi folk Santu Jacu, Santa Rughe e Santa Maria 'e Mare di Orosei, Olbiese di Olbia, Murales di Orgosolo, Santa Barbara di Macomer e i tenores Osana, Cuncordu e Su Remediu di Orosei, Murales di Orgosolo. Fra gli ospiti anche Giacomo Vardeu, Alessandro Saba, Pierpaolo Piredda, Gian Giacomo Rosu, Patrizio Mura, Angelo Mura e Giampaolo Piredda.

La grande festa in onore di San Giacomo proseguirà domani, 26 luglio, con i Nottambuli in concerto alle 21.30.