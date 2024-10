Oggi a Ussaramanna è stata festeggiata Clotilde Serpi, nata a Ussaramanna il 5 novembre 1918, da 9 anni ospite presso la Comunità Alloggio di Samassi, gestita dalla Cooperativa Lago e Nuraghe, in suo onore l’Amministrazione Comunale ha indetto un Consiglio Comunale straordinario, presso “Casa Zedda” durante il quale è stata consegnata una benemerenza civica alla nonnina centenaria, in occasione del suo bellissimo traguardo dei 100 anni.

Clotilde ha scritto tante poesie e ha pubblicato anche un libro "A piedi scalzi su una terra di vetro", le poesie le lettere e alcune testimonianze della centenaria state raccolte in un libro, a cura del Comune, ed è stato presentato e offerto ai partecipanti durante i festeggiamenti delle sue 100 candeline. Clotilde è famosa oltre che per i suoi scritti, anche perche da tre anni a questa parte scrive le poesie, i pensieri e le lettere al computer, e per questo è stata nominata la nonnina tecnologica, sempre gentile con tutti dispensa buoni consigli e augura sempre benevolenza e rispetto, parole con le quali chiude sempre le sue lettere.

(Hanno collaborato Angela Mereu e Pierino Vargiu, il fotografo dei Centenari di Sardegna)