Una notizia che farà, sicuramente, il paese di Pozzomaggiore, in modo particolare gli appassionati dell’equitazione. Lo scorso martedì, nella riunione convocata in sala consiliare, il Sindaco Mariano Soro ha annunciato la partecipazione di 10 cavalieri, rigorosamente con il costume locale, all’edizione 2018 della Cavalcata Sarda, in programma il 20 maggio a Sassari.

Per il paese si tratta di un ritorno a una delle più importanti manifestazioni folkloristiche isolane dopo ben 22 anni di assenza. Un passo importante, quello compiuto dall’Amministrazione comunale, che intende puntare sul settore equestre quale viatico non solo economico ma anche di promozione turistica del paese. Una vetrina importante, quella dell’evento sassarese, che accompagnerà i cavalieri ad altri due importanti appuntamenti locali a loro dedicati: le ardie di San Pietro e di san Costantino.

Come rimarcato dal Sindaco Soro, il Comune si occuperà di tutta la fase preliminare che precederà la partecipazione alla cavalcata. Inoltre, il primo cittadino ha voluto esprimere un sentito ringraziamento al Sindaco di Sassari, Nicola Sanna.