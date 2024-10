I Carabinieri del Nucleo Operativo di Isili, unitamente al reparto squadriglie del Comando Provinciale di Nuoro, nell’ambito di un mirato servizio per il contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, nella giornata di oggi hanno effettuato un controllo in una zona boschiva nel territorio di Isili, in località “padenti”, dove è stata scoperta un’area di circa 100 metri quadrati attrezzata per la lavorazione della marijuana, con relativa copertura e mimetizzata nella boscaglia.

I militari dell’Arma, durante il blitz, hanno sorpreso tre persone intente alla lavorazione dello stupefacente. Si tratta di Angelo Salvatore Locci, 47enne di Desulo, Salvatore Medda, 75enne di Gesturi e Andrea Medda di 39 anni, anche lui di Gesturi. Per loro sono scattate le manette.

Nell’operazione sono stati sequestrati sette chili di sostanza stupefacente già stoccata per la vendita, incelophanata e chiusa in buste di plastica, unidici chili di infiorescenza conservata in bacinelle di plastica, 1100 piante di marijuana in essiccazione e del materiale vario per la lavorazione.

I Carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno accompagnato Salvatore Locci, Salvatore Medda e Andrea Medda presso la casa di reclusione di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria a cui dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.