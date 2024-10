Nel corso della notte, i carabinieri della compagnia di Siniscola e della tenenza di San Teodoro hanno posto sotto sequestro preventivo un sexy club a Orosei.

Il locale, formalmente mascherato da circolo privato, era stato trasformato in un vero e proprio night club, con la partecipazione di giovani ragazze dei paesi dell'est che intrattenevano i clienti, ballando ed esibendosi in soli indumenti intimi e in topless.

Il provvedimento, ordinato dal gip di Nuoro, è scattato dopo i controlli condotti dai militari nel corso di un blitz compiuto nelle scorse settimane all'interno del club, ove nell'occasione erano stati identificati 26 clienti e 7 ragazze di nazionalità bulgara, romena, ucraina, ungherese ed una italiana. In quell'occasione, i militari al comando del capitano Andrea Senes, avevano accertato che le ragazze, oltre a ballare la lap dance, inducevano i clienti alla consumazione di bevande.

Dalle verifiche è emerso che gli spettacoli sexy venivano esplicitamente pubblicizzati su alcuni quotidiani locali e sulla rete internet, rivolgendosi pertanto ad un pubblico ampio e indiscriminato.

Il club, oltre a non essere provvisto della prescritta licenza di pubblica sicurezza, non risulta essere munito di qualsiasi altro titolo che consenta di essere adibito neanche a circolo privato, trattandosi di locali destinati ad altra attività e con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica.

Già nel novembre 2013 lo stesso locale, con analogo provvedimento, era stato sequestrato per gli stessi motivi dai carabinieri di Siniscola. Nei confronti dei gestori del locale è scattata la denuncia a piede libero per apertura abusiva di un locale di pubblico spettacolo, trattenimento e ritrovo senza avere osservato le prescrizioni dell'autorità.artavano con alcuni di essi nelle salette ''privé'' al piano superiore.