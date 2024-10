I carabinieri della Compagnia di Lanusei, durante appositi servizi finalizzati nello specifico al contrasto dei reati ambientali, hanno deferito in stato di libertà tre persone alla Procura della Repubblica di Lanusei.

Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri di Tortolì, in collaborazione con gli specialisti del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Cagliari, hanno proceduto al controllo di un’area di proprietà privata di 5.800 metri quadri circa nella quale insiste un capannone industriale di 2.400 metri quadri, ove si è accertato che le persone denunciate abbiano effettuato un’attività di gestione non autorizzata di rifiuti speciali ed urbani, pericolosi e non, realizzando una discarica non autorizzata di tali rifiuti.

Sul posto sono stati rinvenuti, depositati sulla pavimentazione in cemento, diversi cumuli di rifiuti ed è stata constatata una situazione diffusa di degrado ambientale. L’intera area è stata sottoposta a sequestro ed il valore ammonta a circa 1.500.000 Euro.

I militari operanti hanno inoltre provveduto a richiedere al sindaco del Comune di Tortolì l’emissione di una ordinanza nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili, volta alla rimozione dei rifiuti costituenti la discarica abusiva rinvenuta, nonché al ripristino dei luoghi. I controlli predisposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, proseguiranno nei prossimi giorni.