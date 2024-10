Questa mattina i carabinieri della stazione di Villagrande Strisaili hanno salvato una pensionata di 62 anni che stava per annegare nel fiume “Ovaili”, in località “Piscina longa”.

I militari sono stati allertati dai familiari della donna che non avevano più sue notizie da due ore.

Alle 11:30 sono iniziate le ricerche di Mighela Sebastiana Angela Maria, che è stata trovata nel fiume con le mani aggrappate a una pianta. I carabinieri sono riusciti prima che fosse trascinata via dalla corrente ad acchiappare la donna e metterla in salvo.

La 62enne è stata trasportata in stato grave stato di ipotermia a bordo di un’ambulanza all’ospedale civile di Lanusei, dove è ricoverata nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.