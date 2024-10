Nella mattinata di ieri, i carabinieri di Sedini, su segnalazione degli ispettori di Abbanoa operanti in zona, sono intervenuti in via Grazia Deledda, dove avrebbero accertato la presenza di un collegamento artigianale con il quale tre abitazioni si erano allacciate abusivamente alla rete idrica.

I responsabili dei tre nuclei familiari, una volta rintracciati, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. Ciò che i militari non si aspettavano, però, era di trovare una piccola piantagione di marijuana all’interno di uno degli appartamenti controllati. L’uomo che lo abita, un 32enne originario di Sassari, trovatosi inaspettatamente i carabinieri in casa, non avrebbe saputo spiegare la presenza nella sua abitazione di una ventina di grammi, tra marijuana ed hashish, di sostanza stupefacente pronti per essere consumati, diversi semi di cannabis indica, ed alcune piantine già sviluppate, nonché un vero e proprio kit per la coltivazione della marijuana.

Per il giovane, un insospettabile artigiano, alla denuncia per furto si è quindi aggiunta quella di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.