I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Nuoro questa notte, intorno all’una, sono intervenuti in Via Togliatti in seguito a una richiesta d’aiuto per l’accoltellamento di una donna.

I militari, giunti sul posto, sono saliti al terzo piano dello stabile, nell’appartamento occupato da Giovanni Pittalis, 52enne di Orune, pensionato.

I Carabinieri hanno subito notato che nell’abitazione c’erano tracce di sangue, ma gli immediati accertamenti hanno consentito di escludere un accoltellamento. La compagna di Pittalis, infatti, si era ferita al dito a seguito di un incidente domestico con un coltello da cucina.

Nel corso del sopralluogo, però, i Carabinieri hanno trovato nell’appartamento alcune piante di marijuana, un’arma clandestina, risultata una pistola giocattolo a tamburo calibro 22, alla quale era stata modificata la canna e il tamburo, carica e pronta all’uso, nonché 44 proiettili.

Pittalis è stato così tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione di arma clandestina e coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato dai Carabinieri nel carcere di Badu e Carros.