I carabinieri della compagnia di Siniscola hanno nuovamente intensificato i controlli finalizzati al contrasto e alla repressione degli illeciti al codice della strada.

Decine i posti di controllo organizzati che hanno consentito ai militari operanti di contestare numerosissime violazioni.

A Irgoli, M.G., 23 enne del posto, è stato segnalato per guida in stato di alterazione psicofisica, dovuta all’assunzione di stupefacenti. Il giovane, il 22 novembre scorso, aveva causato un incidente con feriti a Onifai. In seguito alle analisi, è emerso che il ragazzo aveva assunto cannabis. Dovrà rispondere della violazione dell’articolo 187 del codice della strada e la patente è stata immediatamente ritirata.

A Siniscola, per guida senza patente poiché mai conseguita, è stato denunciato, C.M., 22enne del posto. Il giovane è stato sorpreso alla guida di una vespa dai carabinieri del nucleo radiomobile.

Nel corso dei controlli, i carabinieri della stazione di Santa Lucia hanno anche denunciato un uomo di 42 anni, B.G. perché nella sua auto teneva una mannaia di 50 centimetri, detenuta senza giustificato motivo. Dovrà rispondere del reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.